Meer boekingen voor campingvakanties Vacansoleil dan voor corona

Het aantal boekingen voor campingvakanties bij Vacansoleil ligt deze zomer boven het niveau van voor de coronacrisis. Sinds de versoepelingen van de lockdownmaatregelen in Europa zijn alle campings weer geopend. Sindsdien zag de Nederlandse touroperator de vraag fors aantrekken.

Voor Vacansoleil was het begin van dit jaar nog moeilijk. Vanaf juni is sprake van een enorme inhaalslag. “De maand juni was voor Vacansoleil de beste maand ooit”, zegt commercieel directeur Jacky Lambert. Ten opzichte van 2019 stegen die maand de boekingen met 50 procent.

Er kan bij het bedrijf een vakantie worden geboekt op 550 campings in 19 landen, waaronder Nederland, Frankrijk, ItaliĆ« en Duitsland. Vanuit Nederland is Frankrijk van oudsher de populairste bestemming. “Maar dat komt ook omdat we daar ons grootste aanbod hebben”, zegt Lambert.

Vakantie vieren in eigen land is voor Europeanen dit jaar populairder dan ooit. Fransen, Italianen en Nederlanders kiezen er volgens Vacansoleil vaker dan voorheen voor om in eigen land te blijven.