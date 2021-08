Onderzoek naar prijsafspraken mondkapjes door Belgische supers

In België loopt een officieel onderzoek of supermarktketens onderlinge afspraken over de verkoopprijs van mondkapjes hebben gemaakt. Prijsafspraken tussen concurrenten zijn verboden.

De landelijke concurrentiewaakhond, de Belgische Mededingingsautoriteit, bevestigde maandag dat het onderzoek een jaar geleden begon. Dat was kort nadat supermarkten waren gestart met de verkoop van de mondmaskers. “We hebben toen dingen gezien die ons wat vreemd leken”, aldus de waakhond. De instantie vermoedde dat winkelketens samen besloten “om de prijs op een zeker niveau te zetten.” Het onderzoek gaat mogelijk nog enkele maanden duren.

Supermarktketen Carrefour België vermeldde het onderzoek naar de “contacten tussen verschillende distributeurs” in zijn jaarverslag. Het is niet duidelijk welke andere supermarkten betrokken zijn.