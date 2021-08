Resultaten Heineken in teken van heropening horeca

Bierbrouwer Heineken opent maandag de boeken over het tweede kwartaal en laat daarbij naar verwachting goede resultaten zien. Het concern dat in Nederland achter merken als Heineken, Amstel en Brand zit, had in de coronacrisis veel last van de sluiting van horeca in veel landen. In grote delen van Europa en de Verenigde Staten gingen cafés en restaurants in de afgelopen periode juist weer open.

Daardoor is Heineken minder afhankelijk van de thuisdrinker in die regio’s. Bovendien waren mensen ook voorzichtiger met het uitnodigen van mensen tijdens lockdowns en werd er dus minder gezamenlijk gedronken. Analisten rekenen er daarom op dat in het tweede kwartaal Heineken weer groei heeft laten zien.

Vooral in Europa had de horeca het zwaar, maar is in de afgelopen maanden veel meer mogelijk geworden. Ook in de VS kregen cafés, restaurants en hotels het weer drukker, maar waren er ook minder importrestricties vanuit Mexico, waar Heineken brouwerijen heeft.

Toch blijven er ook vraagtekens voor het bedrijf. Zo stijgen de kosten voor grondstoffen wereldwijd al enige tijd en beleggers zullen dus willen weten hoe het met de prijsdruk bij Heineken gaat. Ook dreigen door de opkomst van de Delta-variant van het coronavirus nieuwe horecasluitingen.