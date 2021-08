Stevige groei onlinebroker FlatexDEGIRO

Onlinebroker FlatexDEGIRO heeft in de eerste helft van 2021 een stevige groei gerealiseerd, geholpen door de groeiende interesse voor beleggen onder met name particulieren. De onderneming, die is voortgekomen uit de fusie tussen Flatex en DEGIRO, zette als gevolg van de groei een omzet van 226 miljoen euro in de boeken, hetgeen 127 procent meer was dan in dezelfde periode een jaar eerder. De winst viel wel iets lager uit.

FlatexDEGIRO wist verder in de eerste helft van het jaar een recordaantal van 53 miljoen transacties te verwerken. Dat is ruim 40 procent meer ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast verwelkomde het bedrijf ruim 500.000 nieuwe klanten tot een totaal van 1,75 miljoen. De gerapporteerde winst per aandeel zakte tot 1,03 euro van 1,14 euro een jaar eerder.

De Europese broker bedient beleggers in achttien landen en heeft naar eigen zeggen in het eerste halfjaar voor meer dan 40 miljard euro aan transactiewaarde verwerkt op beurzen wereldwijd. Dit jaar wil het bedrijf verder groeien, waarbij het zeker 2 miljoen tot 2,2 miljoen klanten wil bedienen. Die moeten goed zijn voor 90 miljoen tot 110 miljoen transacties.

Tegen 2026 wil FlatexDEGIRO het klantenbestand laten groeien naar 7 miljoen tot 8 miljoen. Het aantal transacties moet daarbij tussen de 250 miljoen en 350 miljoen uitkomen, ook in jaren met weinig reuring op de markten.