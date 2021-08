Stijgende kosten en nieuwe coronagolf teisteren industrie Azië

Fabrieken in Azië hebben in juli flink last gehad van oplopende productiekosten en een nieuwe golf van coronabesmettingen. De problemen overschaduwden de solide vraag naar producten wereldwijd. Het toont volgens kenners ook aan hoe broos het herstel in de regio is. Dat komt naar voren uit de zogeheten inkopersindexen die het vertrouwen meten van inkoopmanagers in de economie van verschillende landen in de regio.

In exportmogendheden Japan en Zuid-Korea was in juli wel sprake van een toename van de productie. Maar bedrijven kampten ook met productiebeperkingen door problemen in de toeleveringsketen en tekorten aan grondstoffen.

Japan heeft ook te kampen met een sterke toename van het aantal gevallen van de Delta-variant, waardoor de regering gedwongen is de noodtoestand tot 31 augustus uit te breiden tot grotere gebieden. Dit werpt een schaduw over de Olympische Spelen en doet de hoop op een sterke opleving van de groei in de perioden juli tot en met september vervliegen.

In Zuid-Korea steeg een subindex die gaat over inputprijzen naar de op een na hoogste stand ooit. Dat betekent concreet dat bedrijven onder druk staan door de stijgende grondstofkosten.

De groei van de Chinese fabrieksactiviteit nam in juli sterk af doordat de vraag voor het eerst in meer dan een jaar minder was, zo kwam naar voren uit een nieuwe rondgang onder inkopers. De uitslag van deze particuliere meting kwam nagenoeg overeen met het officiële cijfers van zaterdag waaruit bleek dat er sprake was van een vertraging.

Indonesië, Vietnam en Maleisië kampten in juli met een vertraging van de fabrieksactiviteit als gevolg van een opleving van het coronavirus. Daarop werden strengere maatregelen ingesteld die de productie geen goed deden.

De enquêtes maken duidelijk dat het tempo waarin economieën wereldwijd herstellen van de crisis enorm verschilt. Het Internationaal Monetair Fonds stelde zijn groeiprognose voor opkomende landen in Azië voor dit jaar naar beneden bij.

Opkomende economieën in Azië werden voorheen gezien als een motor van de wereldwijde groei. Nu lopen ze qua herstel achter op gevestigde economieën, mede doordat de uitrol van vaccins trager verloopt. Dit schaadt ook de binnenlandse vraag, zeker in landen die qua inkomsten ook sterk afhankelijk zijn van het toerisme.