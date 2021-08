Taxibedrijf Bolt miljarden waard na nieuwe investering

Uber-concurrent Bolt heeft een investering van 600 miljoen euro opgehaald om een boodschappenbezorgdienst op te zetten. Aan het Estse bedrijf achter de taxi-app hangt daarmee een prijskaartje van 4 miljard euro. Bolt is actief in 45 landen in Europa en Afrika, waaronder Nederland. In de vier grote steden rijden taxi’s van het bedrijf rond.

Behalve een taxidienst heeft Bolt ook al een maaltijdbezorgtak. Daar komt binnenkort de boodschappenbezorgdienst met de naam Bolt Markets bij. In de komende maanden moet die in tien Europese landen beschikbaar komen. Nederland zit niet bij de eerste landen waar Bolt de nieuwe dienst wil aanbieden.

Met de waardering van 4 miljard euro is het niet-beursgenoteerde Bolt nog een kleine partij. Uber heeft op dit moment een beurswaarde van een kleine 69 miljard euro en het alleen in Noord-Amerika actieve Lyft is ruim 15 miljard euro waard.