Twee derde kleine metaalbedrijven kampte met materiaaltekorten

Veel mkb-bedrijven in de metaalsector hebben in de eerste maanden moeite gehad alle benodigde materialen geleverd te krijgen. Bovendien gingen de prijzen voor veel materialen omhoog, volgens vrijwel alle respondenten in een economische barometer van branchevereniging Koninklijke Metaalunie.

Die stijging hing uiteraard af van de verschillende materialen, maar was in doorsnee fors te noemen. Gemiddeld gingen de grondstofprijzen met 30 procent omhoog, waarbij metaalwarenbedrijven de prijzen met wel 55 procent zagen stijgen. Veertig procent van de bedrijven zegt de hogere inkoopprijzen volledig door te berekenen naar de eigen klanten. Bij de rest lukte dat niet helemaal en ging de winstmarge dus omlaag.

Tegelijkertijd gaat er ook veel goed voor de ondernemingen. Zo geeft vier op de tien bedrijven aan meer orders uit Nederland te hebben gekregen. Bijna de helft van de ondervraagde ondernemers is dan ook tevreden over de huidige situatie.