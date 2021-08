Vakbond: twijfel aan bankroet papierfabriek Limburg om watersnood

Vakbond CNV twijfelt aan de noodzaak van een faillissementsaanvraag door de Limburgse papierfabriek Meerssen Papier. Volgens het bedrijf zou de watersnood in Limburg van half juli voor zoveel financiële schade hebben gezorgd, dat een bankroet onvermijdelijk is. Maar de vakbond stelt op basis van gesprekken met werknemers dat de nood niet zo hoog is als de directie van het bedrijf zegt.

De provincie Limburg, die ook betrokken is bij het proces, bestrijdt de twijfel van de vakbond. Meerssen Papier was niet direct bereikbaar voor commentaar, maar de provincie zegt betrokken te zijn geweest bij het proces en toestemming te hebben gegeven voor de aanvraag. In een brief aan Gedeputeerde Staten schrijft de provincie gegevens van de eigenaar te hebben geanalyseerd en stelt het dat het faillissement komt door “de aanzienlijke gevolgen van het hoogwater”. De eigenaar zou daardoor niet meer aan betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

De papierfabriek, waar ongeveer veertig mensen werken, staat in Meerssen. Dat is een van de gemeenten die zwaar is getroffen door de overstromingen. De fabriek staat volgens CNV-bestuurder Ed Leunissen naast de Kleine Geul, die ook overstroomde. Volgens de directie zou het bedrijf daardoor minstens 2,5 miljoen euro schade hebben geleden. Dan gaat het met name om kapotte installaties, maar ook schade aan gebouwen en machines.

Maar de vakbondsman geeft aan dat het personeel spreekt van “volle orderportefeuilles en geboekte winst”. Volgens hem zou de schade slechts enkele tienduizenden euro’s zijn. “Leden zeggen dat er gewoon doorgewerkt kan worden.” Hij heeft daarom de indruk dat de eigenaar eieren voor z’n geld kiest en de wateroverlast als argument aangrijpt om zich uit het bedrijf terug te kunnen trekken.

De fabriek werd in 2008, toen de papiermarkt door digitalisering instortte, al eens failliet verklaard, weet Leunissen. Destijds werkten er ongeveer tweehonderd mensen. De provincie greep toen in door de fabriek te kopen en zo werkgelegenheid te behouden. In 2018 verkocht de provincie het bedrijf aan Marsna Paper. Daarbij zou ook een “forse bruidsschat van 4,3 miljoen euro” zijn meegegeven om achterstallig onderhoud te kunnen uitvoeren.

Leunissen wil dinsdag, de dag waarop rechtbanken meestal uitspraak doen in faillissementsaanvragen, contact met de eventuele curator. Volgens hem moet de onderste steen boven en is de boosheid op de werkvloer “immens”. Ook wil de bond de rol van de provincie onderzocht hebben. De rechtbank moet nog uitspraak doen.