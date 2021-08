AEX toont herstel, techinvesteerder Prosus opnieuw onderuit

De Amsterdamse AEX-index wist dinsdag het openingsverlies weg te werken. Ook de andere Europese beurzen wonnen terrein. Beleggers trokken zich op aan sterke resultaten van een aantal grote Europese bedrijven. De zorgwekkende coronasituatie in veel landen zorgde daarbij wel voor enige terughoudendheid. Op het Damrak kreeg techinvesteerder Prosus opnieuw rake klappen door de reguleringsdrift in China.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 759,87 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 1059,99 punten. De markten in Londen en Frankfurt klommen tot 0,4 procent. De beurs in Parijs won 0,9 procent dankzij sterke koerswinsten van Société Générale en Stellantis.

Prosus (min 6,2 procent) sloot de rij bij de hoofdbedrijven op het Damrak. De Chinese overheid lijkt de aanval te hebben geopend op de gamesector in het land. Dit heeft mogelijk gevolgen voor Tencent, een grote speler op de markt van onlinegaming in China. Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, verloor daardoor dik 6 procent in Hongkong. Koploper was maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway met een plus van 1,8 procent.

DSM won 0,1 procent. Het speciaalchemiebedrijf schroefde zijn verwachtingen voor het gehele jaar op na een sterke eerste jaarhelft. Het concern blijft desondanks voorzichtig vanwege de wereldwijde problemen in de leveringsketens en de stijgende prijzen voor ruwe materialen. Analisten van Degroof Petercam haalden DSM van de kooplijst.

In de MidKap steeg SBM Offshore meer dan 3 procent. De maritiem dienstverlener tekende een intentieverklaring met het Braziliaanse oliebedrijf Petrobras voor het gebruik van het productie- en opslagschip (FPSO) Alexandre de Gusmão.

BP klom 5 procent in Londen. De Britse olieproducent boekte meer winst dankzij de hogere olieprijzen en verhoogde het dividend. Ook gaat BP eigen aandelen inkopen. In Parijs dikte Société Générale ruim 6 procent aan. De Franse bank verhoogde zijn verwachtingen na een sterk tweede kwartaal. Ook de Britse branchegenoot Standard Chartered (plus 2,8 procent) presteerde afgelopen halfjaar beter dan verwacht.

In Frankfurt zakte BMW dik 4 procent. De Duitse automaker zag de verkopen in de eerste jaarhelft flink stijgen, maar waarschuwde wel voor leveringsproblemen van chips en hogere materiaalprijzen. Concurrent Stellantis steeg 4 procent in Parijs. De Frans-Italiaanse eigenaar van automerken als Fiat, Chrysler, Peugeot en Citroën toonde een stevig herstel van de coronacrisis en verhoogde de winstverwachting.

De euro was 1,1881 dollar waard, tegen 1,1875 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 71,87 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 73,47 dollar per vat.