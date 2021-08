BMW boekt flinke winst maar komt ook met waarschuwing

BMW heeft het afgelopen kwartaal een flinke winst geboekt. De Duitse automaker leverde veel meer auto’s af in vergelijking met vorig jaar, toen de verkopen werden geraakt door de uitbraak van het coronavirus. Ondanks de goede resultaten kwam BMW met de waarschuwing dat leveringen in de tweede helft van het jaar mogelijk onder druk komen te staan. De oorzaak is het wereldwijde chiptekort waar de autosector al tijden mee kampt.

BMW kon de “uitdagende leveringsproblemen met chips” in het eerste halfjaar naar eigen zeggen compenseren met hard werk van het inkooppersoneel. “Maar als de knelpunten in de bevoorrading aanhouden, wordt de situatie steeds lastiger”, zegt financieel directeur Nicolas Peter. “We verwachten meer productiebeperkingen in de tweede helft van het jaar en dat zal dus impact hebben op de verkoop.”

Tot nu toe heeft BMW melding gemaakt van slechts kleine onderbrekingen in zijn fabrieken. Zo moest autofabrikant VDL Nedcar in mei de productie dagenlang stilleggen vanwege een tekort aan elektronische onderdelen. De grootste Nederlandse autoproducent bouwt voor BMW meerdere modellen van de Mini en de BMW X1.

De BMW-groep, die naast BMW’s en Mini’s ook auto’s van het merk Rolls-Royce maakt, leverde in het tweede kwartaal ruim 700.000 voertuigen. Dat is op jaarbasis een stijging van bijna 45 procent. De afzet van auto’s van het luxemerk Rolls-Royce verdubbelde ruimschoots.

De omzet van BMW steeg met 43 procent naar 28,5 miljard euro. Daarop werd een nettowinst geboekt van bijna 4,8 miljard euro. In dezelfde periode een jaar geleden werd nog een verlies geleden van 212 miljoen euro.