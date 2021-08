Chinees staatsmedium opent aanval op gamesector

Een Chinees staatsmedium heeft in een artikel opgeroepen om online gaming te reguleren. Volgens Economic Information Daily zijn veel tieners verslaafd en zijn de mobiele spelletjes “spiritueel opium”. Techbedrijven daalden hard op de beurs na publicatie van het bericht, uit angst dat China de gamesector aan wil gaan pakken. Het artikel zou daar een opmaat voor kunnen zijn.

Economic Information Daily verwees onder meer naar het spel Honor of Kings van techbedrijf Tencent. Het aandeel van dat bedrijf daalde hard maar krabbelde weer wat op nadat de krant de link naar het artikel verwijderde van sociale media. In de digitale uitgave van de krant staat het artikel nog wel. Ook branchegenoten van Tencent gingen onderuit op de beurs, zoals NetEase, XD en GMGE Technology.

Tencent kondigde kort na het artikel aan strengere tijdslimieten in te gaan voeren voor minderjarige spelers. Ook kunnen kinderen jonger dan 12 jaar oud geen aankopen meer in de games doen. Voor die jongere kinderen zou de hele gamesector zelfs moeten nadenken of ze wel online zouden moeten kunnen gamen. Daartoe wil Tencent dat er een discussie in de sector wordt gehouden.

China pakt de laatste tijd techbedrijven op allerlei manieren aan. Zo moeten de bedrijven aan meer regels voldoen om leningen aan te kunnen bieden en legt China beursgangen in de Verenigde Staten aan banden. Ook ging Peking achter de bijlesindustrie aan.