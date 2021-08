Containervervoerder Maersk rekent op meer winst door schaarste

A.P. Møller-Maersk heeft de verwachtingen voor de rest van het jaar verhoogd. De grootste containervervoerder ter wereld wijst op de “uitzonderlijke marktsituatie”. Op sommige routes is de vraag naar containers enorm en dat leidt tot gebrek aan capaciteit. Het gevolg is dat de prijzen voor containervracht naar recordhoogtes zijn gestegen.

In het tweede kwartaal van 2021 is het vrachtvolume van Maersk met 15 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De prijzen stegen op jaarbasis met 59 procent. De Deense rederij liet eerder dit jaar al weten dat de problemen met containervracht waarschijnlijk het hele jaar zouden aanhouden. Die verwachting herhaalt het bedrijf.

Maersk rekent er nu op dat de omzet over het hele jaar groeit met 6 tot 8 procent in plaats van 5 tot 7 procent. Die stijging is met name te danken aan de export van China naar de Verenigde Staten. Het Deense bedrijf schroeft de verwachting voor de winst voor aftrek van onder meer belastingen op van tussen de 13 miljard dollar en 15 miljard dollar naar tussen de 18 miljard dollar en 19,5 miljard dollar.