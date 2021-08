DSM kijkt positiever vooruit na sterke eerste jaarhelft

Speciaalchemiebedrijf DSM heeft zijn verwachtingen voor het hele jaar iets verhoogd na een sterk eerste halfjaar. Andermaal was de vraag naar vezels en andere producten die door zijn materialentak worden gemaakt groot in vergelijking met een jaar eerder. Ook de voedingsmiddelentak groeide gestaag door.

DSM rapporteerde een omzet van bijna 4,9 miljard euro in de eerste zes maanden van 2021. Dat was een jaar eerder bijna 4,1 miljard euro. Bij het onderdeel Nutrition ging het om een stijging van de omzet met 6 procent terwijl Materials goed was voor een derde meer aan opbrengsten. Dat onderdeel had vorig jaar tijdens de coronacrisis veel last van onder meer de teruggang in de auto-industrie. Het bedrijf sloot het halfjaar af met een winst van 1 miljard euro. Daar zat ook 567 miljoen euro aan opbrengsten bij door de verkoop van onderdelen. De winst over de eerste zes maanden van 2020 bedroeg 270 miljoen euro.

Het bedrijf scherpte ook zijn ambities aan op het gebied van duurzaamheid. Als onderdeel van internationale afspraken wil DSM tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Het bedrijf wil tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen al met 50 procent hebben gereduceerd. Eerder was dat nog 30 procent.