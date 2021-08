Groei chipbedrijf Infineon gehinderd door obstakels bij productie

Het Duitse chipbedrijf Infineon heeft in het afgelopen kwartaal een kwart meer omzet geboekt dan een jaar eerder. Die groei had nog hoger uit kunnen pakken, maar Infineon zegt last te hebben gehad van obstakels bij de productie in zijn fabrieken in Texas en Maleisië. Tegelijkertijd is er een grote vraag naar chips.

Hoewel de omzet op jaarbasis sterk groeide, was er ten opzichte van het voorgaande kwartaal slechts een toename van 1 procent. Dat had meer kunnen zijn als Infineon niet nog kampte met de naweeën van een winterstorm in Texas eerder dit jaar. In Maleisië wordt de productie momenteel juist weer gehinderd door coronamaatregelen. Door de hoge vraag zijn de voorraden van Infineon nu “historisch laag”, volgens topman Reinhard Ploss. In die situatie hebben de beperkingen in Maleisië “buitengewoon ernstige gevolgen”.

Vorig jaar verkocht Infineon voor 2,2 miljard euro aan chips in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Toen had het bedrijf veel last van de coronacrisis waarbij met name autoproducenten fabrieken stil legden. Infineon is een belangrijke chipleverancier aan de autobranche. Mede daardoor kwam de omzet dit kwartaal met ruim 2,7 miljard euro flink hoger uit.

Infineon boekte een winst van 245 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. Dat was iets hoger dan in de voorgaande periode. Voor heel 2021 rekent Infineon op een omzet van 11 miljard euro.