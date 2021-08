Rabobank gaat klanten compenseren die te veel rente betaalden

Rabobank gaat klanten die te veel rente hebben betaald over hun doorlopende krediet compenseren. De komende maanden gaat de bank uitzoeken welke klanten het betreft en hoe die moeten worden gecompenseerd. Daar wordt naar verwachting voor het eind van het jaar meer over bekend.

Klanten die bij Rabobank mogelijk te veel rente hebben betaald maakten gebruik van het product Doorlopend Krediet en producten voor rood staan. “Bij deze producten met een variabele rente is de marktrente niet altijd goed gevolgd”, meldt de Rabobank. “Uit een inventarisatie van de portefeuille blijkt dat dit bij circa 15 procent van de klanten met genoemde producten het geval is geweest.”

Rabobank noemt geen aantal klanten. De Telegraaf, die eerder berichtte over de compensatieregeling van de bank, schrijft dat het gaat om ongeveer 150.000 klanten. Die zouden een paar honderd euro tot in enkele gevallen duizenden euro’s terugkrijgen.

Met de compensatie speelt Rabobank in op diverse uitspraken bij het Kifid, dat oordeelt over conflicten tussen klanten en hun verzekeraars of banken. Het Kifid stelde onder meer een klant in het gelijk die vond dat ABN AMRO hem te veel rente liet betalen. Hij nam tussen 2010 en 2018 een doorlopend krediet af met variabele rente. Maar waar de marktrentes die de bank zelf moet betalen almaar daalden, gebeurde dit niet met de tarieven die de klant over zijn Flexibel Krediet moest betalen. Daardoor betaalde de klant ‘woekerrente’.

Na ABN AMRO hebben ook Santander en Vesting Finance een nederlaag geleden bij klachteninstituut Kifid. De Consumentenbond voert gesprekken met ABN AMRO over een compensatieregeling. Crédit Agricole werd eerder om eenzelfde soort zaak terechtgewezen en compenseert nu ongeveer 70.000 mensen. Daarvoor reserveerde de van oorsprong Franse kredietverstrekker 123 miljoen euro.