Sunweb hoeft van rechter Corendon niet over te nemen

Reisorganisatie Sunweb hoeft branchegenoot Corendon niet alsnog over te nemen. Tot die beslissing kwam het gerechtshof in Amsterdam nadat de voorzieningenrechter in december al dezelfde conclusie had getrokken. De rechters meenden dat Sunwebs redenering dat niet aan alle eisen is voldaan in een bodemprocedure goed overeind kan blijven.

Sunweb-eigenaar Triton bereikte twee jaar geleden een akkoord over de overname van Corendon voor 146 miljoen euro, maar zag daar vorig jaar plots van af. Volgens Sunweb kwam dat omdat Corendon niet aan alle eisen had voldaan. Corendon meende dat dit een gelegenheidsargument was om onder de deal uit te komen toen de reissector zwaar te lijden kreeg onder de uitbraak van het coronavirus.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zou twee schriftelijke bevestigingen moeten geven over de gevolgen van de samensmelting voordat de overname kon doorgaan. Sunweb zegt dat dit niet gebeurd is. Er is volgens de rechters een goede kans dat dit argument in een bodemprocedure overeind blijft, meende de rechter. De correspondentie met de ILT laat te veel onduidelijk om met zekerheid te stellen dat Corendon wel aan alle voorwaarden heeft voldaan, volgens het gerechtshof.

In kort geding had de rechter bepaald dat een gedwongen overname een te zwaar middel zou zijn door de coronacrisis. Die rechter oordeelde nog dat Corendon wel aan alle voorwaarden had voldaan om de overname door te laten gaan.