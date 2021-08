ALD: groei elektrisch rijden geremd door laadinfrastructuur

De opmars van elektrisch rijden wordt geremd door een tekort aan laadinfrastructuur. Volgens leasemaatschappij ALD Automotive Nederland kan het elektriciteitsnet de vraag naar laadpalen niet bijbenen. Ook de overheid doet volgens het bedrijf steeds minder om elektrisch rijden te stimuleren.

Volgens het van huis uit Franse ALD, dat wereldwijd actief is, was ruim een kwart van de afgeleverde auto’s in Europa in de eerste helft van dit jaar een elektrisch aangedreven model. Volgens het bedrijf ligt de doelstelling om tegen 2025 zo’n 30 procent van alle auto’s elektrisch te laten zijn en een reductie van de CO2-uitstoot tegen die tijd met 40 procent binnen handbereik. “Maar in Nederland beginnen we achter te lopen”, waarschuwt Jeroen Kruisweg, topman van ALD in Nederland. Volgens hem is het aan de nieuwe regering om hierin stappen te zetten.

Eerder waarschuwde onder andere financieel adviseur PWC dat er flinke inzet nodig is om te voldoen aan de groeiende vraag naar laadinfrastructuur. Ook PWC ziet daarin een belangrijke rol voor de overheid.

In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) werken overheden, marktpartijen en netbeheerders al wel samen om ervoor te zorgen dat er op tijd voldoende laadinfrastructuur is om de massale overstap naar elektrisch vervoer mogelijk te maken. Naar verwachting rijden in 2030 bijna 2 miljoen elektrische auto’s in Nederland.