Bedrijfsresultaten en Amerikaanse arbeidsmarkt in focus op beurs

De beurshandel in Amsterdam staat woensdag opnieuw in het teken van de halfjaarcijfers van bedrijven. Op het Damrak openden onder meer chemicaliëndistributeur IMCD en informatieleverancier Wolters Kluwer de boeken. Daarnaast wordt uitgekeken naar het banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP, dat later op de dag verschijnt. Het ADP-rapport vormt een indicator voor het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag wordt vrijgegeven. De werkgelegenheid speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine winsten openen na het nieuwe slotrecord van de Amerikaanse S&P 500-index. De aandelenmarkten in Azië gingen woensdag overwegend vooruit dankzij een groeiversnelling van de Chinese dienstensector. De Nikkei in Tokio eindigde daarentegen 0,2 procent in de min door de aanhoudende zorgen over de snelle verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus in Japan.

IMCD boekte in de eerste jaarhelft meer omzet en winst. In het tweede kwartaal was daarbij sprake van een verdere versnelling van de groei ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar. Topman Piet van der Slikke sprak van “zeer sterke resultaten”. Het bedrijf herhaalde de verwachting van een groei van het bedrijfsresultaat in 2021.

Wolters Kluwer zag de omzet in de eerste jaarhelft verder groeien en verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar. Topvrouw Nancy McKinstry sprak van een sneller dan verwacht herstel van de coronacrisis. Ook koffieconcern JDE Peet’s kwam met cijfers. De eigenaar van Douwe Egberts zag de omzet in de eerste zes maanden van het jaar stijgen, mede dankzij de heropening van de horeca in het tweede kwartaal. Het bedrijf voorziet dat het herstel in onder meer de horeca in de tweede jaarhelft doorzet. Ook de leveringen aan kantoren zullen naar verwachting verder toenemen.

Ahold Delhaize staat eveneens in de belangstelling. Volgens de krant De Tijd eist de Belgische belastingdienst 380 miljoen euro van het Nederlands-Belgische supermarktconcern. Het conflict gaat over de manier waarop Ahold Delhaize de Amerikaanse winkels van zijn Belgische dochter Delhaize in 2018 overnam. Ook Shell weet de aandacht op zich gericht. De Telegraaf meldde dat het olie- en gasconcern na 85 jaar een vertrek uit Nigeria zou overwegen. Tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering van Shell liet topman Ben van Beurden volgens de krant al doorschemeren dat de positie in Nigeria niet heilig meer was.

De euro was 1,1871 dollar waard, tegen 1,1881 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 70,32 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 72,35 dollar per vat.