Booking.com boekt flinke omzetgroei, maar verliezen lopen op

Het moederbedrijf van Booking.com, Booking Holdings, heeft in het tweede kwartaal van het jaar een omzet van meer dan 2 miljard dollar in de boeken gezet. Dat was voor het eerst sinds het begin van de crisis. De omzet was ook veel hoger dan waarmee kenners in doorsnee rekening hielden. Ondanks die stijging stapelden de verliezen van het bedrijf zich op.

Booking is voor zijn inkomsten onder meer afhankelijk van commissies op hotel- en kamerreserveringen via zijn sites. Het bedrijf hoopt nog altijd op een spoedig herstel van de reissector waarvan het dan ook zal profiteren.

De omzet steeg tot 2,2 miljard dollar van de 630 miljoen dollar vorig jaar. In het tweede kwartaal van 2019, voor de crisis, was Booking.com nog goed voor 3,8 miljard dollar aan opbrengsten. Booking sloot het tweede kwartaal van dit jaar af met een verlies van 167 miljoen dollar.

Het bedrijf zag door de coronacrisis het aantal hotelboekingen drastisch dalen en was eerder genoodzaakt miljarden te lenen. Om door de crisis te komen zocht Booking ook steun bij overheden. Voor de zomer kondigde het bedrijf aan de steun terug te zullen betalen. Dat kostte de onderneming in het tweede kwartaal bij elkaar 137 miljoen dollar.

Booking zag het aantal reserveringen met 458 procent stijgen tot 157 miljoen. Topman Glenn Fogel noemde de verbetering van het aantal boekingen bemoedigend. De groei van het aantal overnachtingen met 59 procent kwam met name door sterke resultaten in Europa en de Verenigde Staten, legde de topman uit.

Booking behoort tot een lange lijst van reisbedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronabeperkingen. Lockdowns, quarantaineverplichtingen en de verplichte sluitingen van hotels en restaurants hebben de reissector hard geraakt afgelopen jaar. Hoewel de binnenlandse reizen in de VS grotendeels zijn hervat, blijven consumenten uiterst voorzichtig met het plannen van een internationale trip, vooral ook als gevolg van de rondwarende Delta-variant van het virus.