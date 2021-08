Moederbedrijf Douwe Egberts rekent op herstel in horeca

Koffie- en theeconcern JDE Peet’s voorziet dat het herstel in onder meer de horeca in de tweede jaarhelft doorzet. Ook de leveringen aan kantoren zullen weer verder toenemen, denkt het moederbedrijf van Douwe Egberts. Daar was in het eerste halfjaar pas laat wat van te merken, waardoor het in de resultaten nog niet echt tot uiting kwam.

In het eerste halfjaar groeide de omzet van koffie voor thuis op zelfstandige basis, dus zonder de effecten van bijvoorbeeld overnames, met haast 5 procent. Dat kwam voor het grootste deel omdat er duurdere koffiesoorten werden verkocht. Dat effect meldde JDE Peet’s ook al tijdens eerdere lockdowns, toen thuiswerkers zichzelf verwenden met betere koffie.

Daar stond een omzetgroei van 0,7 procent voor de tak die buitenshuis koffieproducten levert aan bijvoorbeeld de horeca en bedrijven tegenover. Dat onderdeel werd, mede door kostenbesparingen, wel weer winstgevend.

Als dat herstel door blijft zetten, heeft JDE Peet’s vertrouwen dat het zijn doel van een omzetgroei van tussen de 3 en 5 procent kan halen. Het bedrijf denkt ook aan een hogere winst en zal onder meer weer meer reclame gaan maken. Wel blijft er veel onzekerheid door de coronasituatie en JDE Peet’s houdt dan ook rekening met nieuwe lockdowns in landen waar het actief is.

Van januari tot en met juni verkocht JDE Peet’s voor een kleine 3,3 miljard euro aan koffie en thee. Daarvan hield het bedrijf een winst van 379 miljoen euro over, wat bijna het dubbele is van het resultaat in de eerste zes maanden van coronajaar 2020. Die winstsprong bereikte het bedrijf onder meer door de schuldenlast terug te brengen, wat zorgde voor minder kosten.

Onlangs steeg de koffieprijs naar recordhoogte door vorst in BraziliĆ«. JDE Peet’s gaat bij zijn halfjaarbericht evenwel niet op deze ontwikkeling in.