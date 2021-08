Olieprijs voor derde dag op rij omlaag

De olieprijs daalde woensdag voor de derde dag op rij. De verdere verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus in China wakkerden zorgen aan over de vraag naar olie. China is namelijk een zeer grote importeur. Verder bleek uit een rapport van de Amerikaanse overheid dat de olievoorraden daar tegen de verwachtingen in zijn toegenomen.

Voor een vat Amerikaanse olie moest bij het slot van de beurshandel in Europa 68,33 dollar worden betaald. Dat betekende een daling van 3,3 procent. Brentolie zakte 2,5 procent in prijs naar 70,64 dollar per vat.

De olievoorraden in de Verenigde Staten namen met ruim 3,6 miljoen vaten toe. Dat betekende de grootste toename sinds maart. Marktkenners gingen er juist vanuit dat de voorraden zouden zijn geslonken.

In de maand juli stegen de olieprijzen licht. De maand augustus laat vooralsnog een tegenovergesteld beeld zien. Strengere controles in sommige Aziatische landen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, leiden tot een daling van de vraag naar olie. Daartegenover hebben de landen verenigd in oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland onlangs afgesproken de olieproductie geleidelijk aan weer wat op te voeren. De landen kwamen eerder een productiebeperking overeen om de prijzen te stutten.

De afgelopen week zijn ook de spanningen in de Perzische Golf toegenomen. Die regio is van groot belang voor de oliemarkten wereldwijd. Volgens de Britse marine is een tanker, die naar verluidt was gekaapt voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, weer veilig.

In het gebied was vorige week ook al een tanker aangevallen, naar verluidt met een of meerdere onbemande vliegtuigjes. Daardoor kwamen toen een Brit en een Roemeen om het leven. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Israƫl houden Iran verantwoordelijk voor die aanval.