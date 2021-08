Sony verwacht meer winst te maken met films en muziek

Sony verwacht het komende jaar meer winst te maken dan waar het bedrijf op had gerekend. Dat komt volgens het Japanse technologieconcern doordat economieën wereldwijd meer opengaan en bijvoorbeeld met de filmtak naar verwachting meer wordt verdiend. Ook de inkomsten uit muziekstreams en digitale camera’s vallen het technologieconcern mee. Daartegenover staat een stagnatie van de winstgroei uit gaming, die ook de snel verkopende Playstation 5 niet goed kan maken.

Het spelen van videogames werd vorig jaar, toen veel mensen door coronabeperkingen thuis zaten, snel populairder. Sony profiteerde daarvan door de verkoop van software en games. Die groei wordt nu minder. Wel zorgde de in november gelanceerde spelcomputer Playstation 5 voor meer omzet, maar vanwege hoge productiekosten verlaagt de verliesgevende console uiteindelijk de winst.

Sony boekte het afgelopen kwartaal in totaal 212 miljard yen (omgerekend 1,6 miljard euro) winst. Dat is 9 procent meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam in dezelfde periode met 15 procent toe.

Voor de komende periode verwacht Sony meer geld te verdienen aan onder meer televisieseries en films. Dat moet over het hele gebroken boekjaar tot aan maart zorgen voor een totale winst van 700 miljard yen (5,4 miljard euro), een verwachting die 40 miljard yen hoger is dan het vooruitzicht van afgelopen april.