Vaccinmakers BioNTech en Moderna winnen fors op Wall Street

Vaccinmakers BioNTech en Moderna hebben woensdag flink gewonnen op de aandelenbeurzen in New York. De biotechnologiebedrijven lopen voor op het gebied van coronavaccins en hebben beide een effectief mRNA-vaccin ontwikkeld. Beide bedrijven hebben eerder aangegeven dat na de eerste twee prikken extra injecties nodig zullen zijn, zogenoemde ‘booster-shots’. Volgens de Financial Times hebben de bedrijven de prijzen voor hun coronavaccins verhoogd in nieuwe deals met de Europese Unie.

Moderna won ruim 8 procent. De biotechnoloog liet dinsdag weten een vaccin tegen het RS-virus op basis van mRNA in ontwikkeling te hebben. De markten leken een dag nodig te hebben dat nieuws op waarde te schatten. BioNTech won op zijn beurt bijna 18 procent. Volgens The New York Times krijgt het vaccin van Pfizer en BioNTech binnen een maand volledige goedkeuring van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).

Autoproducent General Motors (GM) stond bij de verliezers met verlies van 9 procent. De onderneming kwam met een tegenvallende handelsupdate en werd daar door beleggers op afgerekend. Verder reageerden beleggers op cijfers over de werkgelegenheid in de VS. Het aantal nieuwe banen in het Amerikaanse bedrijfsleven nam veel minder hard toe dan waar door kenners rekening mee werd gehouden.

Match Group, het moederbedrijf van dating-apps zoals Tinder, verloor 5 procent. De resultaten van het Amerikaanse bedrijf bleven achter bij wat analisten hadden verwacht. De aandacht was ook op handelsplatform Robinhood gericht na een koerssprong een dag eerder. Daarbij noteerde het aandeel voor het eerst boven de introductieprijs van 38 dollar. Robinhood won 50 procent aan beurswaarde.

De Dow Jonesindex daalde 0,9 procent tot 34.792,67 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 4402,66 punten. Techgraadmeter Nasdaq eindigde 0,1 procent hoger op 14.780,53 punten.

Een vat Amerikaanse olie werd 3,6 procent goedkoper op 68,02 dollar. Brentolie kostte 3 procent minder op 70,26 dollar per vat. De olieprijs daalde daarmee voor de derde dag op rij. De verdere verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus in China wakkerden zorgen aan over de vraag naar olie. China is namelijk een zeer grote importeur. Verder bleek uit een rapport van de Amerikaanse overheid dat de olievoorraden daar tegen de verwachtingen in zijn toegenomen.

De euro was bij de slotbel in New York 1,1837 dollar waard, tegen 1,1839 dollar bij het slot van de Europese beurzen.