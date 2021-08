Winkelverkopen in eurozone trekken door versoepelingen verder aan

De verkopen van winkeliers in de eurozone zijn in juni verder gestegen, geholpen door de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen. Cijfers van marktonderzoeker Markit bevestigden daarnaast dat bedrijven het veel drukker hebben gekregen na het afbouwen van lockdowns.

De detailhandelsverkopen klommen in juni met 1,5 procent ten opzichte van een maand eerder, meldde het Europese statistiekbureau Eurostat. Volgens economen van ING is het enerzijds een logische ontwikkeling dat winkeliers meer omzetten. Steeds meer mensen zijn immers gevaccineerd waardoor veel coronamaatregelen zijn opgeheven of versoepeld. Toch geven de economen anderzijds aan dat het aantrekken van de verkopen ook geen uitgemaakte zaak was. De coronacrisis heeft een flinke economische dreun uitgedeeld, zo benadrukken ze.

Voor de komende tijd is het volgens ING vooral de vraag of de verkoopspurt doorzet. De opkomst van de Delta-variant van het coronavirus lijkt tot nu toe tot nu toe weinig invloed op het shopgedrag te hebben gehad, maar dat kan natuurlijk nog wel gaan gebeuren. Vooralsnog rekenen de kenners wel op een verdere consumptiegroei in het derde kwartaal.

Markit meldde onlangs al dat de economische bedrijvigheid in de eurozone in juli flink verder is gegroeid, door het herstel uit de coronacrisis en de verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Volgens de voorlopige cijfers ging het zelfs om het sterkste groeitempo in ruim twee decennia. In de definitieve samengestelde inkoopmanagersindex van Markit, die de economische bedrijvigheid in de industrie en dienstensector weerspiegelt, is de groei iets naar beneden bijgesteld. Maar nog altijd gaat het om het sterkste cijfer in jaren, met een score van 60,2. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp.