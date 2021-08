Wolters Kluwer positief over herstel na coronacrisis

Dataleverancier Wolters Kluwer is iets positiever geworden over dit jaar. Het bedrijf merkt dat de meeste van zijn markten goed herstellen van de coronapandemie. Wolters Kluwer haalt zo’n 60 procent van zijn omzet uit de Verenigde Staten en nog eens 30 procent uit Europa.

In de eerste zes maanden van dit jaar daalde de omzet van Wolters Kluwer licht, maar dat was vooral te wijten aan de relatief dure euro ten opzichte van de dollar. Zonder dat effect was er een groei van 6 procent.

Wolters Kluwer levert onder meer informatiediensten over gezondheidszaken en op juridisch gebied, maar ook voor andere bedrijfsdiensten zoals belastingexpertise. Tijdens de coronapandemie leverde het bedrijf in de VS software waarmee bedrijven simpel de zogeheten PPP-leningen aan konden vragen waarmee de Amerikaanse overheid bedrijven ondersteunde zodat zij personeel in dienst konden houden. De omzet daarvan valt nu weg, maar Wolters Kluwer verwacht dat goed te maken doordat de afdeling die juridische diensten levert het drukker zal krijgen.

Tegelijkertijd komen er door de heropening van de economie ook wat extra kosten. Zo zegt Wolters Kluwer weer wat meer uit te gaan geven aan promotie, maar ook aan reizen voor het personeel en investeringen in verdere groei. Ook wil het bedrijf weer voorzichtig mensen terug laten komen naar kantoor.

In de eerste zes maanden van dit jaar boekte Wolters Kluwer een omzet van van 2,3 miljard euro. Onder de streep bleef daar 360 miljoen euro van over.