Brits rentebesluit en Duitse bedrijfsresultaten centraal op beurs

Op de Europese beurzen gaat de aandacht van beleggers donderdag vooral uit naar het rentebesluit in het Verenigd Koninkrijk. Ook openden veel grote Duitse bedrijven als Adidas, Bayer, Lufthansa, Deutsche Post, Siemens en Zalando de boeken. Op het Damrak gaven onder meer maritiem dienstverlener SBM Offshore en biotechnoloog Pharming inzicht in de stand van zaken.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op licht lager begin van de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine koersuitslagen te openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent hoger.

AEX-bedrijf Unilever staat ook in de belangstelling. Het levensmiddelenconcern heeft volgens persbureau Bloomberg het startsein gegeven voor de verkoop van grote delen van zijn theedivisie. Unilever zou contact hebben opgenomen met potentiƫle kopers van het onderdeel. De divisie waar onder meer merken als Lipton en Pukka toe behoren zou circa 4 miljard euro moeten opleveren.

SBM Offshore zag de omzet in de eerste zes maanden van het jaar licht dalen, maar handhaafde zijn verwachtingen voor 2021. Ook heeft de maritiem dienstverlener voor een recordbedrag van 29,5 miljard dollar aan werk op de plank liggen en gaat het bedrijf voor 150 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

De omzet van biotechnoloog Pharming trok weer aan in het tweede kwartaal dankzij de heropening van artsenpraktijken. In het eerste kwartaal daalde de omzet door de sluiting van veel artsenpraktijken in de Verenigde Staten door de tweede coronagolf. De winst zakte in de eerste jaarhelft als gevolg van hogere kosten voor onderzoek en ontwikkeling en investeringen in leniolisib, een medicijn tegen de zeldzame immuunziekte APDS.

Ook Fagron kwam met cijfers. De resultaten van de toeleverancier van apotheken werden in de eerste jaarhelft gedomineerd door de coronapandemie. Wel zag topman Rafael Padilla een herstel in all regio’s in het tweede kwartaal. De nettowinst daalde in de eerste zes maanden desondanks met bijna 15 procent.

De Europese beurzen gingen woensdag verder omhoog. De AEX-index steeg 0,8 procent tot een nieuw slotrecord van 766,24 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 1067,25 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,9 procent. Wall Street ging overwegend omlaag. De Dow Jonesindex daalde 0,9 procent tot 34.792,67 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent en techgraadmeter Nasdaq won 0,1 procent.

De euro was 1,1834 dollar waard, tegen 1,1839 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 68,20 dollar. Brentolie bleef ongewijzigd op 70,37 dollar per vat.