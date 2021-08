HelloFresh blijft sterk groeien en verhoogt verwachtingen

Maaltijdboxenbedrijf HelloFresh blijft ook na coronajaar 2020 snel groeien. De van oorsprong Duitse onderneming wierf dit jaar veel nieuwe klanten en die bestelden ook nog eens vaak opnieuw. Daardoor kwam de omzet in het tweede kwartaal aanzienlijk hoger uit dan een jaar eerder in dezelfde periode. Door die sterke resultaten is HelloFresh dan ook positiever geworden over de omzet voor heel dit jaar.

HelloFresh verwacht op basis van voorlopige cijfers een omzet van ongeveer 1,6 miljard euro te halen, tegen 972 miljoen euro een jaar eerder. Voor heel 2021 denkt HelloFresh aan een omzetgroei van tussen de 45 en 55 procent ten opzichte van vorig jaar. Eerder ging het bedrijf uit van 35 à 45 procent meer inkomsten.

De bedrijfswinst, dus voor zaken als belastingen, afschrijvingen en andere eenmalige posten, kwam in het afgelopen kwartaal uit op 158 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 154 miljoen euro.

Die relatief kleine winstgroei kwam volgens HelloFresh door investeringen in onder meer de productiecapaciteit. Die was nodig om de klantenaanwas op te vangen. daarnaast wil het bedrijf zich voorbereiden op de verdere groei die het voor volgend jaar voorziet. Ook wil HelloFresh meer investeren in de technologie waar het bedrijf op draait.