IG&H: hypotheekmarkt gekrompen ten opzichte van eerste kwartaal

De Nederlandse hypotheekmarkt is in het tweede kwartaal gekrompen ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat komt volgens consultancybureau IG&H doordat het aantal starters weer flink is gedaald. In het eerste kwartaal was het aantal starters op de woningmarkt nog uitzonderlijk hoog doordat de overdrachtsbelasting tijdelijk was afgeschaft.

Of starters echt geholpen waren met het afschaffen van de overdrachtsbelasting is onduidelijk. Er is veel kritiek op de overheidsmaatregel. Veel kenners zeggen dat de ingreep juist averechts heeft gewerkt. Volgens de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) zorgde het er alleen maar voor dat mensen meer geld hadden om tegen elkaar op te bieden, met als gevolg dat de huizenprijzen verder zijn gestegen.

Het totaal aantal afgesloten hypotheken kwam afgelopen kwartaal uit op 109.000, tegen 112.000 in het eerste kwartaal. De gemiddelde hypotheeksom bedroeg in het tweede kwartaal van dit jaar 348.000 euro, ruim 3 procent minder dan een kwartaal eerder.

Het aantal starters daalde met een kwart ten opzichte van het eerste kwartaal. Ook het aantal doorstromers liep terug, met bijna 13 procent. Het aantal doorstromers daalt voor het tweede kwartaal op rij. “Hierin zie je dat de doorstroming in de huizenmarkt stagneert, waardoor ook het aantal aangeboden woningen door mensen die doorstromen naar een nieuwe woning daalt”, zegt hypotheekexpert Joppe Smit van IG&H.

Afgelopen kwartaal was de totale hypotheekomzet 37 miljard euro, tegen 40 miljard euro in het eerste kwartaal van het jaar. Dat is evengoed een stijging van ruim 8 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020.