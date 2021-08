Langere lockdowns zorgden voor meer verkopen bij webshop Zalando

De verlengde coronalockdowns in diverse landen hebben er voor gezorgd dat webwinkel Zalando in het tweede kwartaal flink verder kon groeien. Mensen zaten immers langer thuis en het duurde langer voor iedereen weer naar kledingzaken in binnensteden kon. Shoppen via het internet bleef daardoor erg in trek.

De van oorsprong Duitse onlinekledingverkoper zag de opbrengsten van zijn verkochte spullen, de bruto handelsopbrengsten, met 40 procent groeien ten opzichte van een jaar eerder tot 3,8 miljard euro. Tegelijkertijd werden er ook veel investeringen gedaan in verdere groei en marketing. Daardoor liep de winstmarge op de artikelen van Zalando wel duidelijk terug. Onderaan de streep bleef ruim 120 miljoen euro winst over, tegen bijna 123 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De grote webwinkel houdt vast aan zijn financiële verwachtingen voor het hele jaar.

Recent werd al bekend dat Zalando met zijn mode-assortiment van merken als Lindex, Topshop en Next ook uitbreidt naar Kroatië, Estland en Letland. Het aanboren van die markten volgt op stappen naar Litouwen, Slowakije en Slovenië eerder dit jaar. Daarmee heeft de webshop er naar eigen zeggen miljoenen potentiële nieuwe klanten bijgekregen. In 2022 volgen ook nog uitbreidingen naar Hongarije en Roemenië.

Financieel directeur David Schröder wijst er verder op dat Zalando een strategische samenwerking is aangegaan met cosmeticaketen Sephora. Volgens Schröder kan Zalando zijn beauty-assortiment daardoor beter op de kaart zetten.