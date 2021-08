Lufthansa verkleint kwartaalverlies, kasstroom positief

Lufthansa heeft zijn verliezen in het tweede kwartaal weten terug te dringen. Daarbij boekte het Duitse luchtvaartconcern voor het eerst sinds het begin van de crisis een positieve kasstroom, wat wil zeggen dat er meer geld binnenkwam dan dat eruit ging. Dat kwam vooral door kostenbesparingen.

De onderneming, waartoe ook werkmaatschappijen als Eurowings, Brussels Airlines en Austrian Airlines behoren, zag haar operationeel verlies teruglopen tot 952 miljoen euro. Dat was 43 procent minder dan een jaar eerder. De inkomsten kwamen uit op 3,2 miljard euro.

Lufthansa ontvouwde in juni nog plannen om weer winstgevend te worden met minder vliegtuigen en minder personeel in vergelijking met de periode voor de crisis. Het concern verwacht in de tweede helft van het jaar een verder herstel van het toerisme. Ook qua zakenreizen rekent het Duitse concern op betere tijden.

De werkmaatschappijen van Lufthansa vervoerden in het tweede kwartaal van het jaar 7 miljoen reizigers. Dat is nog geen vijfde van het aantal reizigers dat voor de crisis werd verwerkt. In de loop van het kwartaal verbeterde de situatie wel al iets. De capaciteit steeg tot 40 procent van de normale productie.

Van de beoogde kostenbesparing van 3,5 miljard euro tegen 2024 heeft Lufthansa naar eigen zeggen al de helft gerealiseerd. Daarmee loopt het concern voor op het eigen schema, vooral doordat vrijwillige vertrekregelingen in Duitsland en Zwitserland succesvoller bleken dan voorzien.