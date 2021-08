Moderna en Uber openen met verlies op Wall Street

Vaccinmaker Moderna stond donderdag op verlies bij de opening van de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf kwam met een cijferupdate en boekte meer omzet en winst dan verwacht. In de aanloop naar het handelsbericht was het aandeel woensdag nog een van de winnaars. Beleggers zetten ook Uber lager na publicatie van de nieuwste kwartaalcijfers.

De graadmeters op Wall Street openden met een kleine plus. De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 34.892 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 4412 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg een fractie tot 14,783 punten.

Moderna maakte ook bekend dat de bescherming die het coronavaccin van de biotechnoloog tegen het virus biedt, na een half jaar amper afneemt. Zes maanden na het zetten van de tweede prik is de effectiviteit van het coronavaccin 93 procent. Dat ligt vrijwel op hetzelfde niveau als de 94 procent effectiviteit die Moderna bij zijn eerste klinische onderzoeken naar het middel meldde. Het aandeel noteerde in de vroege handel bijna 2 procent lager.

Uber kwam woensdag nabeurs met cijfers en verloor 2 procent aan beurswaarde. Het taxibedrijf heeft in het tweede kwartaal flinke kosten gemaakt om chauffeurs die het bedrijf eerder verlieten weer terug te krijgen. Veel chauffeurs stopten met rijden voor Uber omdat de vraag naar ritjes sterk was teruggelopen als gevolg van de coronapandemie. Het afgelopen kwartaal trok het bedrijf flink de portemonnee om hen te verleiden terug te keren. Die inspanning resulteerde in een groter dan verwacht operationeel verlies.

Het moederbedrijf van hotelboekingssite Booking.com, Booking Holdings, heeft in het tweede kwartaal van het jaar een omzet van meer dan 2 miljard dollar in de boeken gezet. Dat was voor het eerst sinds het begin van de crisis. De omzet was ook veel hoger dan waarmee kenners in doorsnee rekening hadden gehouden. Kort na de openingsbel won Booking 3,5 procent.

De Amerikaanse uitkeringsaanvragen daalden in de laatste week van juli met 14.000 naar 385.000. Vrijdag komt de Amerikaanse overheid met een belangrijk maandelijks banenrapport. Daarin staat hoe de arbeidsmarkt zich heeft ontwikkeld.

De euro was 1,1841 dollar waard, tegen 1,1895 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 68,28 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs tot 70,57 dollar per vat.