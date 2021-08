Optimisme over corona zet Europese beurzen opnieuw hoger

De Europese beurzen zijn donderdag opnieuw met winst de dag uitgegaan. De optimistische stemming werd veroorzaakt door overwegend sterke bedrijfsresultaten, maar ook schudden beleggers de zorgen om de Delta-variant van het coronavirus wat van zich af. De AEX-index in Amsterdam bereikte net als een dag eerder een recordstand.

Op het Damrak deden onder meer chipbedrijven en banken en verzekeraars het goed. ASMI, Besi en ASML stonden bij de grootste stijgers met plussen tot 1,8 procent. Ook Adyen, ING, ASR en Aegon gingen tot 1,6 procent omhoog. Grootste stijger was evenwel winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met een plus van 4,9 procent. Chemicaliƫndistributeur IMCD sloot de rij met een verlies van 2,5 procent. Een dag eerder was IMCD nog een van de blikvangers in de AEX nadat het de boeken had geopend, maar winstnemingen zette het bedrijf nu lager.

In de MidKap stond maritiem dienstverlener SBM Offshore (plus 9 procent) bovenaan. Volgens topman Bruno Chabas hebben alle onderdelen van het bedrijf goede prestaties geleverd, ondanks de moeilijke omstandigheden door de coronapandemie. SBM heeft daarnaast voor een recordbedrag aan werk op de plank liggen en gaat eigen aandelen inkopen. Laadpalenproducent Alfen was hier de hekkensluiter met een min van 4 procent.

De AEX eindigde 0,3 procent hoger dan woensdag op 768,23 punten. De MidKap ging 0,7 procent omhoog tot de slotstand 1074,89 punten. De beurs in Frankfurt steeg 0,3 procent, die in Parijs dikte 0,5 procent aan.

De Londense beurs daalde een fractie. De Bank of England kwam met een nieuw rentebesluit en liet weten dat een “bescheiden verkrapping” van het monetaire beleid op den duur wel nodig is, ondanks dat de beleidsmakers van de centrale bank de hoge inflatie als een tijdelijk fenomeen blijven beschouwen.

Bayer zakte ruim 7 procent in Frankfurt. Het Duitse chemieconcern verhoogde zijn verwachtingen, maar beleggers blijven bezorgd over de schadeclaims rond onkruidverdelger Roundup, die kanker zou veroorzaken. Ook sportartikelenmaker Adidas, die profiteerde van de volle sportzomer, schroefde zijn verwachtingen op. Het aandeel daalde 5,5 procent door zorgen over de resultaten in China.

Zalando raakte 4,5 procent kwijt. De webwinkel bleef flink groeien in het tweede kwartaal dankzij de verlengde coronalockdowns, maar gaf meer uit aan investeringen en marketing. Daardoor liep de winstmarge duidelijk terug.

De euro was 1,1843 dollar waard, tegen 1,1839 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder op 69,28 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent meer op 71,44 dollar per vat.