Randstad: aantal vacatures flink toegenomen

Het aantal vacatures neemt flink toe. Vooral in de techniek, transport en logistiek en verkoop en marketing is het voor bedrijven moeilijk om personeel te vinden. Dat meldt uitzendconcern Randstad op basis van een data-analyse.

In juli stonden er volgens Randstad landelijk 207.000 vacatures open. Dit is 63 procent meer ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De vraag naar vrachtwagenchauffeurs en logistiek medewerkers is meer dan verdubbeld. “Door de aanhoudende schaarste in bepaalde sectoren kan een aantal bedrijven marktpotentieel niet benutten”, zegt topvrouw Dominique Hermans van Randstad Nederland. “Dit remt die bedrijven en daarmee de economie ongewild in verdere groei.”

In de vakgebieden techniek, verkoop, transport, ICT en bouw is sprake van het grootste tekort aan personeel. “De instroom vanuit het onderwijs is momenteel onvoldoende om de schaarste in bepaalde beroepsgroepen te bedwingen”, aldus Randstad. Volgens het uitzendconcern moet een deel van de schaarste worden opgelost met om- en bijscholing.