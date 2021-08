Beurshandel in teken ING-cijfers en Amerikaanse banengroei

De beurshandel in Europa staat vrijdag met name in het teken van het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. De werkgelegenheid speelt namelijk een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Eerder deze week bleek al uit cijfers van loonstrookverwerker ADP dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in juli veel minder hard is gegroeid dan verwacht. Veel bedrijven hebben moeite met het vinden van personeel nu de economie weer flink aantrekt.

Op het Damrak gaat de aandacht daarnaast uit naar ING. Het financiële concern heeft zijn winst afgelopen kwartaal bijna vervijfvoudigd ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee presteerde ING veel sterker dan analisten hadden verwacht. Ook wil de bank na september miljarden uitkeren aan zijn aandeelhouders, zowel via dividend als via de inkoop van eigen aandelen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren vrijwel vlak te beginnen aan de laatste dag van de week. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten vrijdag weinig beweging zien. De Nikkei in Tokio ging met een plus van 0,3 procent het weekeinde in en kende de beste beursweek sinds eind mei.

GrandVision, dat vorige maand definitief werd ingelijfd door brillenconcern EssilorLuxottica, opende eveneens de boeken. De eigenaar van optiekketen Pearl wist in het afgelopen kwartaal bijna te herstellen van de coronacrisis. GrandVision kijkt ook met vertrouwen naar de rest van het jaar.

Galapagos kwam donderdag na de slotbel al met cijfers. De biotechnoloog zag de omzet in de eerste zes maanden van het jaar stijgen. Ook werd het nettoverlies teruggebracht tot 55 miljoen euro, van 166 miljoen euro een jaar geleden. Galapagos besloot eerder dit jaar na een aantal tegenvallers met kandidaatmedicijnen, zijn portefeuille met potentiële geneesmiddelen te herzien. Volgens topman Onno van de Stolpe blijft de onderneming hard werken aan de opbouw van de pijplijn en de vestiging van Galapagos als een volledig geïntegreerd Europees biofarmaceutisch bedrijf.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar HelloFresh. Het maaltijdboxenbedrijf blijft ook na het coronajaar 2020 snel groeien. De van oorsprong Duitse onderneming wierf dit jaar veel nieuwe klanten en die bestelden ook nog eens vaak opnieuw. Daardoor kwam de omzet in het tweede kwartaal aanzienlijk hoger uit dan een jaar eerder in dezelfde periode. Door die sterke resultaten is HelloFresh dan ook positiever geworden over de omzet voor heel dit jaar.

De euro was 1,1823 dollar waard, tegen 1,1843 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 69,34 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent meer, op 71,59 dollar per vat.