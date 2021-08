Beurzen wachten op banenrapport, ING klimt na cijfers

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag amper van hun plaats gekomen. Beleggers namen geen risico voorafgaand aan het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. De werkgelegenheid speelt naast de inflatie een belangrijk rol bij het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Op het Damrak werd het kwartaalbericht van ING goed ontvangen.

Het aandeel ING vond na een kwakkelend begin van de handel de weg omhoog en was met een plus van 1,8 procent de sterkste stijger in de AEX. Het financiële concern zag de kwartaalwinst bijna vervijfvoudigen dankzij het economische herstel van de coronacrisis, en presteerde daarmee veel beter dan verwacht. Ook wil de bank na september miljarden uitkeren aan zijn aandeelhouders, zowel via dividend als via de inkoop van eigen aandelen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur vrijwel vlak op 768,29 punten. De graadmeter zette in de afgelopen vier dagen een slotrecord neer en koerst af op een weekwinst van 1,8 procent. De MidKap verloor 0,4 procent tot 1070,31 punten. De beurzen in Parijs en Londen bleven ongewijzigd. De DAX in Frankfurt klom 0,2 procent.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren tot 1,5 procent en stonden in de staartgroep van de AEX, na de sterke koerswinsten een dag eerder. In de MidKap sloot apothekersbedrijf Fagron, dat donderdag met cijfers kwam, de rij met een min van 3,6 procent. Maritiem dienstverlener SBM Offshore zakte 2,1 procent. Het aandeel had een dag eerder nog 9 procent gewonnen dankzij sterke resultaten. Galapagos klom 0,1 procent. De biotechnoloog zag de omzet in de eerste jaarhelft stijgen en wist het verlies flink terug te dringen.

In Frankfurt steeg Allianz dik 3 procent. De Duitse verzekeraar is positiever geworden over het hele jaar dankzij sterke kwartaalresultaten. Ook gaat Allianz voor 750 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Covestro won 0,4 procent. Het Duitse chemieconcern boekte in het tweede kwartaal een flinke winst, na een verlies in dezelfde periode een jaar geleden. Ook handhaafde het bedrijf zijn onlangs verhoogde verwachtingen.

HelloFresh zakte bijna 2 procent. Het Duitse maaltijdboxenbedrijf blijft snel groeien na het sterke coronajaar 2020 en is positiever geworden over de omzet voor dit jaar. Vanwege investeringen in de productiecapaciteit en in de technologie waar het bedrijf op draait, schroefde het bedrijf de winstverwachting wel terug. In Londen vielen de resultaten van beursuitbater LSE (plus 5 procent) in de smaak bij beleggers.

De euro was 1,1808 dollar waard, tegen 1,1843 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 69,42 dollar. Brentolie klom ook 0,5 procent in prijs, tot 71,64 dollar per vat.