ING wint na kwartaalcijfers op vlak Damrak

ING heeft vrijdag een goede indruk gemaakt bij beleggers en eindigde bovenaan in de AEX. De bank zag de winst het voorbije kwartaal bijna vervijfvoudigen ten opzichte van een jaar eerder en stelde aandeelhouders flinke beloningen in het vooruitzicht. De hoofdgraadmeter zelf eindigde vrijwel vlak na de flinke opmars eerder deze week.

Het resultaat van ING viel veel hoger uit dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Nu banken in de eurozone vanaf oktober weer dividend mogen uitkeren of eigen aandelen mogen inkopen, kondigde de grootste bank van Nederland ook aan 3,6 miljard euro terug te laten vloeien naar de aandeelhouders.

Het aandeel ING won 3,3 procent op het nieuws. De AEX-index verloor een fractie en eindigde op 767,82 punten, waarmee een einde komt aan de reeks recordsessies die maandag werd ingezet. De grootste verliezer van de hoofdfondsen was verlichtingsbedrijf Signify met een min van 1,5 procent.

De MidKap ging 0,1 procent omlaag tot 1.074,06 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,1 procent. Parijs eindigde 0,6 procent hoger.

De financiĆ«le markten waren vrijdag in de greep van het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Dat wees uit dat er in juli 943.000 arbeidsplaatsen bij zijn gekomen in de Verenigde Staten. Het herstel van de arbeidsmarkt van ’s werelds grootste economie was daarmee veel krachtiger dan economen in doorsnee hadden verwacht.

De dollar won aan waarde op het signaal dat de Amerikaanse economie steeds beter gaat draaien. De euro verloor ten opzichte van de Amerikaanse munt bijna 0,6 procent aan waarde en was 1,1765 dollar waard. Dat was een dag eerder nog 1,1843 dollar.

Biotechnoloog Galapagos meldde zijn verlies flink te hebben teruggedrongen op een hogere omzet en eindigde 0,8 procent hoger. De sterkste stijger in de MidKap was ABN AMRO met een winst van 3 procent.

Allianz won in Frankfurt bijna 3 procent. De Duitse verzekeraar is positiever geworden over het hele jaar dankzij sterke kwartaalresultaten. Ook gaat Allianz voor 750 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Maaltijdboxenbezorger HelloFresh sneed in zijn winstverwachting en verloor zo’n 3 procent aan beurswaarde. Covestro daalde 0,4 procent. Het Duitse chemieconcern boekte in het tweede kwartaal een flinke winst, na een verlies in dezelfde periode een jaar geleden.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,3 procent tot 68,25 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 70,66 dollar per vat.