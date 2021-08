Vaccinatiebewijzen niet aan de orde bij sportschool en supermarkt

Mensen die naar de sportschool willen, hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken dat daar vaccinatiebewijzen voor nodig zijn. Sportschoolhouders zien daar niks in en benadrukken dat de nu geldende protocollen voor genoeg veiligheid zorgen. Supermarkten en winkels zijn ook niet van plan om met een vaccinatieplicht te komen.

De branchevereniging voor sportscholen NL Actief denkt dat het bewijs van inenting voor fitnesslocaties “geen issue” gaat worden, ook omdat de vaccinatiegraad oploopt. De club kreeg nog geen signalen vanuit haar achterban over wensen voor een vaccinatiebewijs. Directeur Ronald Wouters verwacht bij zijn achterban ook geen initiatieven zoals in Utrecht. Een dansschool in die stad en enkele reisorganisaties willen van klanten eisen dat zij zijn ingeënt, werd eerder bekend.

En in het Amerikaanse New York zijn sportscholen, maar ook restaurants, binnenkort alleen nog toegankelijk voor mensen met een vaccinatie tegen het coronavirus.

Een iets milder alternatief op verplichte vaccinatie, zoals het tonen van een negatief testbewijs of herstelbewijs, ziet de Vereniging van Exclusieve Sportscholen (VES) met 110 sportclubs in Nederland en Vlaanderen ook niet als optie. “Ik ben helemaal tegen dat testen omdat wij het echt goed voor elkaar hebben”, zegt voorzitter Han de Hair van de VES. “Het is volstrekt overbodig.” Hij wijst op de maximale groepsgroottes en ventilatiemaatregelen die van kracht zijn. Ook zouden onderzoeken aantonen dat sportscholen geen ‘superspreaders’ zijn.

Sportschool David Lloyd in Amsterdam denkt niet dat er vanuit klanten behoefte is aan zo’n maatregel. “Er zijn altijd leden wel en niet blij mee, maar de mensen die blij zijn met een vaccinatiebewijs zijn wel in de minderheid”, meent manager Bob de Boef.

Ook supermarkten en winkels zijn niet bezig met mogelijke vaccinatieverplichtingen voor klanten en personeel. Supermarktkoepel CBL laat weten de richtlijnen van de overheid en het RIVM te volgen. Daarin worden supermarkten gezien als zogenaamde doorstroomlocaties, waar het voldoende is om anderhalve meter afstand te houden, en te letten op hygiëne en ventilatie. Ketens als Albert Heijn en Jumbo volgen het CBL in dit standpunt.

Winkeliersvereniging INretail meldt dat winkelketens eveneens geen vaccinatiebewijzen overwegen. “In onze sector is dat geen issue”, vertelt een woordvoerder. Ook hij noemt winkels doorstroomlocaties, waar afstand houden en hygiënemaatregelen voldoende zijn. Daarnaast wijst hij erop dat in bijvoorbeeld bruidswinkels, waar niet altijd anderhalve meter afstand kan worden gehouden bij het afspelden, mondkapjes worden gedragen.