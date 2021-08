Verstoringen in toeleveringsketens raken Duitse industrie

Verstoringen in internationale toeleveringsketens raken de Duitse industrie. De industriële productie in Duitsland is in juni voor de derde maand op rij gedaald. Tegelijkertijd liepen het aantal geplaatste fabrieksorders en de levertijden van producten verder op.

Vrijdag werd bekend dat de productie in Europa’s grootste economie in de maand juni met 1,3 procent kromp ten opzichte van de voorgaande maand, terwijl kenners in doorsnee hadden gerekend op een bescheiden groei. Wat meespeelt is dat bij sommige grondstoffen tekorten spelen omdat de vraag ernaar heel sterk is toegenomen. Denk ook aan het chiptekort waarvan de auto-industrie veel last heeft. Daarnaast kampt de internationale scheepvaart met verstoringen als gevolg van de coronapandemie.

Volgens economen van ING verklaren de tegenvallende productiecijfers waarom de economie van de oosterburen afgelopen kwartaal minder presteerde dan veel deskundigen hadden verwacht. Maar in hun verwachtingen zijn ze niet pessimistisch over de Duitse industrie. Zodra de verstoringen in de toeleveringsketens zijn verholpen, kan de productie bij de oosterburen volgens de deskundigen juist hard toenemen.

De Duitse fabrieksorders zijn in juni verder gestegen, zo kwam donderdag al aan het licht. De toename van de orders was vooral te danken aan de binnenlandse vraag. Daarbij zal het economische herstel naar verwachting verder aantrekken, ondanks de knelpunten die het aanbod van fabrikanten onder druk zetten.