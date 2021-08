Amazon houdt loterij voor gevaccineerd personeel

Webwinkelier Amazon wil zijn Amerikaanse personeel met een loterij ertoe verleiden zich te laten vaccineren tegen corona. De medewerkers van het techbedrijf in bijvoorbeeld distributiecentra maken kans op geldprijzen tot 500.000 dollar. Ook zijn er auto’s te winnen.

Niet alleen medewerkers van distributiecentra, maar ook onder meer chauffeurs, medewerkers van datacentra en het personeel van de supermarkten van Whole Foods en Amazon Fresh kunnen meedingen naar de prijzen. Daarvoor moeten ze kunnen aantonen gevaccineerd te zijn. Kantoorpersoneel komt niet in aanmerking.

Eerder gaf Amazon zijn personeel al een bonus tot 80 dollar als ze zich lieten vaccineren. Ook zorgde het techbedrijf ervoor dat er vaccinaties werden aangeboden op de werkplek. Nu trekt het bedrijf nog eens ruim 1 miljoen dollar uit om vaccinaties te promoten. Naast een hoofdprijs van 500.000 dollar zijn er ook zes geldprijzen van 100.000 dollar, vijf auto’s en vijf vakantiepakketten te winnen.

Eerder deze week maakte Amazon bekend de terugkeer van het kantoorpersoneel naar de werkplek uit te stellen tot begin volgend jaar. Ook besliste het bedrijf dat alle medewerkers in distributiecentra in de VS weer mondkapjes moeten dragen, of ze gevaccineerd zijn of niet. Sinds mei waren de mondkapjes niet meer verplicht.