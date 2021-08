Bedrijf ‘superbelegger’ Buffett voert winst weer op

Berkshire Hathaway, het bedrijf van de zogenoemde superbelegger Warren Buffett, heeft de winst in het tweede kwartaal opgevoerd. De operationele winst kwam uit op 6,7 miljard dollar en daarbij profiteerde het bedrijf van de groei bij producerende bedrijven, winkels en dienstverleners waar het eigenaar van is. Tegenwind kwam er van autoverzekeraar Geico, die meer kwijt was aan schades nu Amerikanen weer meer kilometers maken op de weg.

Buffet klaagt al enige tijd dat er nauwelijks goede mogelijkheden zijn om het geld van Berkshire Hathaway te investeren. Door het vele geld dat er beschikbaar is op de kapitaalmarkten zijn veel aandelen duur, vindt hij. Het bedrijf verkocht daarom voor het derde kwartaal op rij meer aandelen dan het verwierf. Dat komt ook omdat er veel concurrenten zijn als Buffett een interessante investeringsmogelijkheid heeft gevonden.

De laatste tijd geeft Berkshire Hathaway daarom veel geld uit aan de inkoop van eigen aandelen. Afgelopen kwartaal was dat 6 miljard dollar, net iets minder dan de 6,6 miljard dollar uit het eerste kwartaal. Berkshire Hathaway heeft nog altijd 144 miljard dollar aan kapitaal beschikbaar voor investeringen.

Buffett, die later deze maand 91 wordt, zei bij de presentatie van de kwartaalcijfers niets over een eventueel pensioen. In mei liet hij weten dat Greg Abel de belangrijkste kandidaat is om hem te zijner tijd op te volgen.