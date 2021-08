Zoover: minder gezocht naar vakanties door advieswijzigingen

Nederlanders hebben vorige maand aanmerkelijk minder naar vakanties gezocht dan in juni, omdat verschillende landen op oranje werden gezet vanwege corona-uitbraken. Daarom werd vooral gezocht naar bestemmingen in Nederland, Frankrijk en Italië, meldt review- en boekingswebsite Zoover. De meeste reizen die via die site geboekt werden gingen echter naar Griekenland, Spanje en Italië.

In juli zochten mensen binnen Nederland het vaakst naar vakanties in Gelderland, maar ook Limburg, Noord-Brabant en Zeeland waren populair. Buiten de landsgrenzen waren volgens Zoover het Rhônegebied, de Provence, de Languedoc, Kreta en plaatsen rond het Gardameer populair.

De negatieve reisadviezen voor onder meer Spanje zorgden voor een hectische maand voor de vakantiebranche, aldus Zoover-directeur Judith Eyck. Ook de terugdraaiing van versoepelingen in sommige landen hield mensen tegen om daar op vakantie te gaan. “Gelukkig zien we ook snel herstel.” Eyck verwacht dat de reissector pas volgend jaar weer normaal kan draaien.