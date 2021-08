FT: TikTok-eigenaar wil naar beurs Hongkong

TikTok-eigenaar ByteDance is van plan volgend jaar naar de beurs in Hongkong te gaan. Zelfs nu de Chinese autoriteiten steeds harder optreden tegen technologiebedrijven uit het eigen het land, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.

De beursnotering zou ofwel volgend kwartaal ofwel begin 2022 kunnen plaatsvinden, aldus de krant op basis van bronnen. Het Chinese bedrijf zelf weigerde commentaar. De Chinese krant 21st Century Business Herald meldde op zijn beurt dat ByteDance het bericht over het afstoffen van zijn beursplannen als “onwaar” bestempelde.

De beursplannen van ByteDance werden eerder opgeschort, naar verluidt vanwege vraagtekens die werden gezet bij de beveiliging van gegevens. Het technologiebedrijf zou daarbij moeite hebben gehad om aan de eisen van zowel China als de Verenigde Staten voor een beursgang te voldoen. Maar volgens FT heeft Bytedance gewerkt aan een oplossing. Het bedrijf doorloopt nu het beoordelingsproces en heeft daarvoor documenten ingediend bij de Chinese autoriteiten. Na de zomer worden de definitieve richtlijnen van ByteDance verwacht.

Het bericht over de hernieuwde beursplannen van ByteDance komen op een gespannen moment voor Chinese technologiebedrijven. Vorige maand lanceerde president Xi Jinping ingrijpende hervormingen van de regelgeving gericht op de technologiesector. Dat leidde tot een verkoopgolf op de beurzen waarbij op een gegeven moment 1,5 biljoen dollar aan beurswaarde van Chinese bedrijven werd weggevaagd.

China pakt de laatste tijd techbedrijven op allerlei manieren aan. Zo moeten de bedrijven aan meer regels voldoen om leningen aan te kunnen bieden en legt China beursgangen in de Verenigde Staten aan banden. Ook ging Peking achter de bijlesindustrie aan.