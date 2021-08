Aandacht voor PostNL aan begin drukke beursweek

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar de kwartaalcijfers van PostNL. De post- en pakketbezorger profiteert van het vele online winkelen sinds de uitbraak van de coronapandemie en verhoogde opnieuw zijn verwachtingen. Later in de week openen nog de AEX-bedrijven NN, Aegon en Ahold Delhaize de boeken en staan de belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers op het programma.

De AEX-index op Beursplein 5 stevent op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin van de nieuwe week. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine minnen te openen. In Hongkong en Shanghai wonnen de aandelenbeurzen maandag terrein na een reeks Chinese macro-economische cijfers. In Japan hadden beleggers een vrije dag.

Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de producentenprijzen in het land afgelopen maand harder zijn opgelopen dan verwacht. Bedrijven worstelen met de sterk opgelopen prijzen voor ruwe materialen, ondanks de maatregelen van de overheid om de kosten te drukken. De consumentenprijzen liepen daarentegen in juli minder hard op dan een maand eerder door dalende voedselprijzen. Afgelopen weekeinde werd tevens bekendgemaakt dat de export van goederen vanuit China in juli minder hard is gegroeid dan in voorgaande maanden.

PostNL leverde in het tweede kwartaal van dit jaar 95 miljoen pakketten af, ruim 11 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het volume nam wel wat af ten opzichte van het eerste kwartaal doordat winkels weer open mochten omdat lockdownmaatregelen werden versoepeld. Volgens topvrouw Herna Verhagen is het gedrag van de consument veranderd, vooral als gevolg van Covid-19. “Er wordt meer online gekocht en e-commerce is versneld.”

Chemicaliƫndistributeur IMCD en biotechnoloog Galapagos zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van Berenberg schroefden het koersdoel voor IMCD flink op, maar haalden het aandeel van de kooplijst. Deutsche Bank verlaagde het advies en het koersdoel voor Galapagos.

Ook DSM staat in het nieuws. Het speciaalchemieconcern ziet af van gemeentelijke en provinciale subsidies voor het beoogde nieuwe hoofdkantoor in Maastricht, maar blijft wel in Limburg. Eerder zou sprake zijn geweest van een mogelijk vertrek naar Amsterdam als de financiƫle bijdragen voor verbouwingen aan het nieuwe pand er niet zouden komen. DSM laat echter weten zo sterk verbonden te zijn met Limburg, dat het ook zonder subsidies het nieuwe kantoor kan verduurzamen.

De euro was 1,1761 dollar waard, tegen 1,1765 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2 procent tot 66,89 dollar. Brentolie werd 1,9 procent goedkoper op 69,35 dollar per vat.