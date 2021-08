AEX sluit hoger dankzij techbedrijven, oliesector in de min

De AEX-index is maandag met winst gesloten. Dat had de belangrijkste Amsterdamse beursgraadmeter te danken aan techbedrijven als techinvesteerder Prosus en chipbedrijf ASMI. Bedrijven in de oliesector hadden het juist zwaar door de vrees voor een vertraging van de economische groei door de verdere verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus. Andere Europese beurzen hadden daar meer last van en bleven dicht bij de slotstand van vorige week.

Verder werd gekeken naar het klimaatrapport van VN-panel IPCC. De uitkomst daarvan, dat een opwarming van de aarde met minder dan 1,5 graad al niet meer haalbaar is, moet volgens secretaris-generaal van de VN Ant├│nio Guterres worden gezien als de doodsklap voor kolen, olie en gas. Dat zei de Portugees in een eerste reactie.

De hoofdindex op Beursplein 5 sloot met een winst van 0,5 procent op 771,80 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 1074,58 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden 0,1 procent, die in Londen ging 0,1 procent omhoog.

Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 3,7 procent. Chiptoeleverancier ASMI volgde met een plus van 1,7 procent. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield daalde 3,6 procent en was daarmee hekkensluiter. Chemicali├źndistributeur IMCD (min 2 procent) stond ook bij de verliezers. Analisten van Berenberg haalden het aandeel van de kooplijst.

Zwaargewicht Shell daalde 0,8 procent in Amsterdam en in Londen verloor het Britse olieconcern BP 0,7 procent. Ook het Italiaanse Eni, Repsol uit Spanje en TotalEnergies uit Frankrijk leverden tot 0,3 procent in. De verdere verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus in veel delen van de wereld en een onverwachte groeivertraging van de Chinese export wakkerden de zorgen aan over de vraag naar olie. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,9 procent minder op 66,32 dollar. Brentolie werd 2,7 procent goedkoper op 66,79 dollar per vat.

In de MidKap zakte PostNL 3 procent. De post- en pakketbezorger, die profiteert van het vele online winkelen sinds de uitbraak van de coronapandemie, verhoogde opnieuw zijn verwachtingen. Het bedrijf zag het volume echter afnemen doordat winkels weer open mochten omdat lockdownmaatregelen werden versoepeld. PostNL gaat daarnaast de komende jaren 450 miljoen euro extra investeren in de uitbreiding van het aantal pakketautomaten, het netwerk en de capaciteit.

Deliveroo dikte in Londen 4,5 procent aan. De Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero (min 3,2 procent) heeft een belang van dik 5 procent genomen in zijn Britse rivaal.

De euro was 1,1751 dollar waard, tegen 1,1765 dollar op vrijdag.