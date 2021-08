Aziatische beurzen winnen terrein, Nikkei gesloten

De aandelenbeurzen in de Aziatische regio wonnen maandag overwegend terrein na een kwakkelend begin van de handelsdag. Beleggers verwerkten een reeks macro-economische cijfers uit China en trokken zich op aan het nieuwe slotrecord van de Dow-Jonesindex op Wall Street, dat volgde op het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport. De handel verliep verder relatief rustig aangezien de belangrijke financiële markt in Tokio gesloten bleef vanwege een vrije dag in Japan.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1,2 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,8 procent. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de producentenprijzen in juli verder zijn gestegen met 9 procent, tegen een plus van 8,8 procent een maand eerder. De prijzen die producenten voor hun goederen rekenen gaan omhoog door de hogere grondstofprijzen en leveringsproblemen. De consumentenprijzen namen daarentegen in een trager tempo toe en stegen met 1 procent, ten opzichte van 1,1 procent in juni. De afname werd vooral veroorzaakt door dalende voedselprijzen.

Afgelopen weekeinde bleek al dat de export van goederen vanuit China in juli op jaarbasis minder hard is gegroeid dan in voorgaande maanden. Dit komt onder meer door de opkomst van de Delta-variant van het coronavirus. Uitbraken in Aziatische landen als Vietnam zorgen voor problemen in de leveringsketens van Chinese bedrijven. Ook had China zelf last van lokale corona-uitbraken. Door de zware regenval die leidde tot overstromingen in China werd het vervoer van producten en grondstoffen ook moeilijker en duurder.