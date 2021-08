Banken: overheid moet met duidelijk beleid energietransitie komen

De overheid moet met duidelijk beleid komen over de energietransitie zodat “banken, bedrijven en consumenten beter weten wanneer welke stappen gezet moeten worden”, stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een reactie op het nieuwe klimaatrapport van VN-panel IPCC. Ook willen de banken dat er “robuuste data” over de CO2-uitstoot komen zodat ze gerichter kunnen inspelen op waar die aangepakt moet worden.

Het is door het nieuwe klimaatrapport duidelijk geworden dat een verdere versnelling van de energietransitie noodzakelijk is. Banken willen daarbij helpen, stelt de organisatie. NVB-voorzitter Medy van der Laan hoopt dat het nieuwe rapport een impuls geeft om extra stappen te zetten. “Banken willen graag samen met overheden, bedrijven en consumenten kijken op welke manier de verschillende plannen verder kunnen worden aangescherpt, waarbij we moeten zorgen dat het ook draagbaar is voor iedereen.”

Van der Laan hoopt dat in de aanloop naar de klimaattop in Glasgow later dit jaar een beeld ontstaat van “wat er nodig is om de opwarming te temperen”. De bankenvereniging benadrukt dat de Nederlandse banken zich hebben verbonden aan de klimaatdoelen van het kabinet. Zo financieren zij naar eigen zeggen de energietransitie en willen ze CO2-uitstoot van hun investeringen de komende jaren omlaag brengen.