EIB: bedrijven in EU investeren vaker vanwege klimaat dan in VS

Meer Europese dan Amerikaanse bedrijven investeren in maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Ze steken daar geld in terwijl de gevolgen van klimaatverandering voor hen nog verre van duidelijk zijn, meldt de Europese Investeringsbank (EIB). Tegelijkertijd geven ondernemingen aan dat onzekerheden rond regels en belastingen grote obstakels zijn bij het doen van dergelijke investeringen.

Van alle Europese bedrijven investeerde 45 procent op een of andere manier geld om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, bijvoorbeeld door de CO2-uitstoot terug te brengen of te compenseren. In de Verenigde Staten is dat nog geen derde van alle ondernemingen. Noord- en West-Europese bedrijven lopen daarbij voorop. Zo heeft 58 procent van de Nederlandse bedrijven al een investering gedaan vanwege het klimaat. Alleen in Finland is dat percentage nog hoger. In Ierland is het maar 19 procent, in Griekenland 18 procent.

De EIB stelt dat bedrijven twee soorten risico’s lopen vanwege klimaatverandering: directe risico’s en transitierisico’s. Die directe risico’s zijn de gevolgen die bedrijven voelen van klimaatverandering, zoals meer kans op overstromingen en bosbranden. De transitierisico’s hangen samen met de manieren waarop landen klimaatverandering tegen willen gaan. Daarbij valt te denken aan de beprijzing van CO2-uitstoot, maar ook het omscholen van personeel.

Bijna de helft van de Europese bedrijven stak al geld in het efficiƫnter omspringen met energie, aanzienlijk meer dan de 37 procent van de vorige meting in 2019. Hier lopen de Amerikaanse bedrijven iets voor. De helft let al op het energieverbruik. De EIB meent dat op dit vlak nog grote sprongen gemaakt kunnen worden. Veel bedrijven kunnen nog aanzienlijk zuiniger met energie omspringen.