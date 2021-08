Haven Rotterdam ziet klimaatrapport als ‘niet te negeren oproep’

Het nieuwe klimaatrapport van VN-klimaatpanel IPCC is een “niet te negeren oproep” voor iedereen en specifiek voor het kabinet, vindt het Havenbedrijf Rotterdam. De haven wil dat het klimaatbeleid bij de overheid de hoogste prioriteit krijgt. Volgens de haven laat het rapport ook zien dat de afspraken uit het Nederlandse klimaatakkoord niet ver genoeg gaan en “dat er nog best een tandje bij mag”.

De Rotterdamse haven is nu nog een grote milieuvervuiler in Nederland. Daarom valt er hier ook veel te winnen, geeft een woordvoerder aan. Volgens hem kan 40 procent van de in het klimaatakkoord afgesproken CO2-reductie voor 2030 behaald worden in de haven van Rotterdam en de industrie daaromheen. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van warmtenetten en het overschakelen op waterstof als brandstof.

Maar daarvoor is het wel belangrijk dat de wetgeving op de juiste manier wordt aangepast. Als voorbeeld noemt de zegsman het verplicht stellen van het bijmengen van biobrandstof in de luchtvaart. Pas als dat gebeurt gaan veel luchtvaartmaatschappijen dit waarschijnlijk doen en dan kan de industrie in de Rotterdamse haven de biobrandstof op grote schaal gaan leveren. Als die verplichting er niet komt blijven veel maatschappijen volgens de woordvoerder naar verwachting kiezen voor goedkopere, minder duurzame brandstof.

Wat betreft het tandje extra verwijst het havenbedrijf naar de voorstellen die de Europese Commissie onlangs presenteerde. Daarin werd uitgegaan van 55 procent minder uitstoot aan broeikasgassen in 2030. De EU-landen en het Europees Parlement moeten de plannen goedkeuren, wat een onderhandelingsproces van jaren kan worden. In het Nederlandse klimaatakkoord is een reductie van 49 procent opgenomen.

Veel bedrijven en organisaties als olieconcern Shell, luchtvaartconcern KLM, staalbedrijf Tata Steel en luchthavenuitbater Schiphol bestuderen de boodschap van het IPCC momenteel nog. Dat kan veel tijd vergen. Boeren- en tuindersorganisatie LTO Nederland liet al weten daarom maandag waarschijnlijk nog niet met een inhoudelijke reactie te kunnen komen.