ING: Duitse export is terug op niveau van voor de crisis

De Duitse export is weer terug op het niveau van voor de crisis. Dat constateren economen van ING, nadat bekend werd dat de uitvoer van de grootste economie van de eurozone voor de veertiende maand op rij is toegenomen.

De oosterburen voerden in juni 1,3 procent meer uit dan in mei. Daarmee was de exporttoename veel sterker dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Zij gingen eigenlijk uit van een plus van 0,3 procent. In de voorgaande maand steeg de Duitse uitvoer volgens een bijgesteld cijfer met 0,4 procent.

Volgens de kenners bij ING laten de cijfers zien dat de recente verstoringen in internationale toeleveringsketens nog niet echt invloed hebben gehad op de Duitse export. Maar dit kan nog veranderen, waarschuwen ze.

Vorige week werd bekend dat de industriƫle productie in Duitsland in juni voor de derde maand op rij was gedaald. Tegelijkertijd liepen het aantal geplaatste fabrieksorders en de levertijden van producten verder op. Wat meespeelt is dat bij sommige grondstoffen tekorten spelen omdat de vraag ernaar heel sterk is toegenomen. De Duitse auto-industrie heeft daarbij veel last van het wereldwijde chiptekort.