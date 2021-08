Moederbedrijf Marlboro biedt dik miljard op maker astmamedicijn

Philip Morris heeft omgerekend 1,2 miljard euro over voor de Britse fabrikant van astmamedicijnen Vectura. De maker van onder meer Marlboro- en L&M-sigaretten probeert zich steeds meer te richten op andere producten, omdat vooral mensen in ontwikkelde economieën vaker willen stoppen met roken. Philip Morris streeft ernaar in 2025 een omzet van ten minste 1 miljard dollar te boeken met producten die geen nicotine bevatten.

De sigarettenfabrikant is in een biedingsstrijd verwikkeld met investeerder Carlyle. Vrijdag schaarde het bestuur van Vectura zich nog achter een nieuw bod van Carlyle. Zondag heeft Philip Morris zijn bod verhoogd. Vectura en Carlyle hebben nog niet gereageerd op het nieuwe bod van Philip Morris.

Vectura maakt onder meer inhalatoren ofwel puffers en vernevelaars, die verlichting kunnen geven bij benauwdheid als gevolg van astma. Volgens het Nederlandse RIVM is blootstelling aan sigarettenrook zeer schadelijk voor kinderen. Zo hebben kinderen waarvan de moeder (mee)rookte tijdens de zwangerschap meer kans op ernstige luchtweginfecties en astma.

De Britse overheid heeft toezichthouders intussen gevraagd de voorgenomen overname van Vectura door de Amerikaanse tabaksgroep in de gaten te houden. Dat meldt The Times. Volgens de Britse krant wil Londen beter begrijpen wat de plannen zijn van Philip Morris met het bedrijf. Philip Morris laat weten Vectura te willen gebruiken als “steun voor zijn activiteiten op het gebied van inhalatietherapie”.